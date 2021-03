Cette espèce très menacée fait l’objet d’une surveillance accrue dans le nord de l’île où elle est présente. La Communauté de communes vient d’installer une signalétique pour informer les habitants et les visiteurs de son existence et du rôle à jouer pour la préserver.

Ce sont 29 panneaux qui viennent d’être inaugurés pour informer les habitants et les personnes de passage de la présence de l’abeille noire dans le nord de l’île d’Oléron. Cette signalétique a été installée sur les communes de Saint-Denis, La Brée-les-Bains, Saint-Georges et Saint-Pierre. L’aboutissement de plusieurs années de travail pour la Communauté de communes qui œuvre avec les apiculteurs du territoire pour déterminer la meilleure stratégie à adopter afin de préserver l’espèce. Une espèce aujourd’hui en danger qui est beaucoup moins répandue que sa cousine jaune, plus adaptée aux techniques apicoles productivistes d’aujourd’hui. Les populations d’abeilles noires sont désormais en voie de disparition en France. Elles ne subsistent que dans quelques territoires isolés comme dans le nord de l’île d’Oléron qui a la chance de faire partie de ces dernières poches où les apiculteurs continuent d’entretenir des colonies d’abeilles noires.

Depuis 2018, un périmètre géographique de protection appelé « conservatoire » permet de garantir leur survie et la qualité de la reproduction. Il est assorti d’une réglementation spécifique pour les apiculteurs professionnels ou amateurs. En dehors du conservatoire, l’élevage n’est pas réglementé sur Oléron pour permettre aux apiculteurs souhaitant travailler avec d’autres espèces d’installer leurs ruchers dans le Sud de l’île.