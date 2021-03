Ils étaient une quinzaine à avoir installé hier matin leur « marché de la santé » sur le parvis de l’hôpital, à l’appel du syndicat Sud qui ne décolère pas contre le Ségur de la santé. Ils ont distribué aux usagers des fiches de lecture pour comprendre l’objectif des réorganisations hospitalières et le danger de la disparition à terme de l’offre de soins publique sur le territoire. On écoute Christophe Geffré, infirmier à La Rochelle et responsable départemental du syndicat Sud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/hop-rft.mp3 Christophe Geffré qui demande au gouvernement l’arrêt de la casse de l’hôpital public et la réouverture de vraies négociations sur les salaires et les conditions de travail et de prise en charge des patients.