La mobilisation demain à Saintes contre l’énergie et la puissance nucléaire. Comme dans plusieurs villes de France, une manifestation est prévue à 11h devant la sous-préfecture pour réclamer la paix et la dénucléarisation de la planète. Une action qui intervient à l’occasion du 38e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Elle est portée à Saintes par l’Action citoyenne pour le désarmement nucléaire qui organisera la 2e édition de son festival « Désarmer pour vivre » du 6 au 9 août, dates des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki.