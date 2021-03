Scène ouverte avec Le groupe LMR de Saint-Julien-de-l’Escap.

LMR s’inscrit dans un Rock à l’ancienne, saupoudré d’une pointe de Ska festif. Ces quatre gars issus de la Nouvelle-Aquitaine et débordant d’énergie n’ont pour but que de prendre du plaisir en vous faisant taper du pied. Les chansons écrites dans la langue de Molière parlent de fête, d’amour de la musique et de la vie quotidienne.

Le nouvel album est sorti depuis le 2 mars 2021.

https://www.facebook.com/LetMeRockOfficiel