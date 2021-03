Une manifestation des anti-éolien cet après-midi à La Jarrie-Audouin, près de Saint-Jean-d’Angély. Un rassemblement est prévu à partir de 13h30 devant la mairie, lors de la permanence du commissaire enquêteur chargé de recueillir l’avis de la population sur le projet d’implantation de neuf éoliennes dans la commune. Un collectif d’opposants a été créé et compte se mobiliser jusqu’au bout pour appeler chacun à s’exprimer le plus massivement possible. L’enquête publique se termine le 31 mars.