L’espace Encan tourne à plein régime avec plus de 200 professionnels de santé mobilisés : médecins, infirmières et agents publics. Il est équipé pour assurer jusqu’à 5760 doses par semaine. Et il va passer à plus de 1000 vaccins par jour en avril, avec l’arrivée de nouvelles doses et une ouverture tous les week-ends. Et pour accompagner cette montée en puissance, un 3e centre de vaccination ouvre aujourd’hui à l’espace Michel-Crépeau de Nieul-sur-Mer. A ce jour, plus de 11 000 personnes ont au moins reçu la première dose.