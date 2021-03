La collectivité organise une tournée d’information pour rencontrer et informer les jeunes en BTS ou en classes préparatoires sur les dispositifs d’aide et de soutien. Ça s’appelle « De l’université au lycée ». Jusqu’au 27 mai, un camion aux couleurs des mouettes, avec à son bord deux agents et un étudiant stagiaire, sillonne les routes du département et s’arrête dans les lycées du territoire. Lucie Alix :

Avec près de 30 établissements d'enseignement supérieur, la Charente-Maritime compte près de 14 500 étudiants, dont 4 700 boursiers. La tournée du Département sera vendredi au Lycée Desclaudes à Saintes, lundi à Saint-Exupéry à La Rochelle, mardi à Audouin-Dubreuil à Saint-Jean-d'Angély et à Bellevue à Saintes le 29 avril. D'autres dates sont à venir.