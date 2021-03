L’appel à la mobilisation dimanche prochain pour une vraie Loi Climat. A la veille de l’examen du projet de loi Climat et résilience à l’Assemblée nationale, 120 manifestations sont prévues partout en France, comme à La Rochelle, pour réclamer une loi ambitieuse et défendre les mesures proposées par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été mises de côté, comme le déplore Emmanuel Piau du Collectif citoyen rochelais Ensemble pour le climat et le vivant :

Le militant en appelle à la responsabilité des députés. Il donne rendez-vous aux marcheurs dimanche à 14h devant la Tour Saint-Nicolas de La Rochelle.