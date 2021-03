L’auto-stop sécurisé 2.0, qui séduit de plus en plus de collectivités en Charente-Maritime, va débarquer d’ici quelques mois sur le territoire. C’est en tout cas en bonne voie, puisque les élus de la Communauté de communes ont voté favorablement la semaine dernière pour rejoindre le dispositif, dans le cadre de la Loi mobilité. On écoute le président de la CdC Aunis Sud Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/rezo-pouce-aunis-sud.mp3 Une convention d’une durée de trois ans doit être passée avec la société Rézo pouce pour la mise en place du dispositif et de l’application sur le territoire. Le lancement est prévu dans un an.