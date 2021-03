Le budget de la Charente-Maritime en question à partir d’aujourd’hui à La Rochelle. Les élus du Département se réunissent cette semaine en assemblée à l’occasion de la session de printemps qui concernera le Débat d’orientations budgétaires, avant le vote du budget mi-avril. Un budget en hausse qui s’élève à 1,2 milliard d’euros cette année, et qui est marqué par des investissements en forte progression. Plusieurs projets à l’étude, et notamment des travaux importants sur le Fort Boyard, qui seront financés avec le soutien de l’Etat qui s’est engagé dans le cadre du plan de relance. On écoute le président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau :

L'Etat, principal financeur, s'est engagé à hauteur d'1 million d'euros. Le préfet se rendra prochainement sur place pour constater l'ampleur du chantier.