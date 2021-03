Evènement ce dimanche sur Hélène FM et Vogue radio. Vos deux radios locales vous proposent leur premier LOTORADIO, le loto en direct à la radio pour jouer à la maison comme dans une salle. Avec la crise sanitaire, le loto traditionnel, qui est interdit depuis pratiquement un an, s’invite désormais chez vous, dans votre salon. Alors, comment ça marche ?

C’est très simple en fait. Comme dans un loto traditionnel en salle, vous devez d’abord acheter vos cartons. Soit en ligne sur nos sites internet helenefm.com ou vogueradio.fr, soit par téléphone au 05 46 07 13 51 ou en vous rendant à l’accueil des deux radios. Mais le plus simple, c’est bien en ligne. Ensuite, nous vous enverrons vos cartons par mail. Il vous suffira de les imprimer pour pouvoir jouer et suivre le LOTORADIO en direct dimanche prochain, à partir de 13h. Sur Hélène FM et Vogue radio, mais aussi sur Youtube et les réseaux sociaux. Vous retrouverez sur vos écrans nos deux animateurs Phil et Sébastien, et vous pourrez suivre le tirage grâce à la grille de numéros et au boulier électronique.

Tous les cartons des participants sont préalablement enregistrés dans notre logiciel qui nous avertira dès qu’un carton sera gagnant. Nous contacterons alors par téléphone l’heureux gagnant qui devra valider son gain en nous communiquant le numéro de son carton que nous lui avons attribué, ainsi que les numéros gagnants sortis. Si le gagnant ne répond pas ou ne donne pas le numéro de son carton gagnant, nous poursuivrons alors la partie jusqu’à l’obtention d’un nouveau gagnant. Et s’il y a plusieurs gagnants, nous effectuerons un tirage au sort.

Sachez que pour ce premier LOTORADIO, nous mettons en jeu plus de 3000 euros de lots dont 3 Cookéo, de nombreux bons d’achat dont un d’une valeur de 1000 euros à valoir chez notre partenaire E.Leclerc Saintes Les coteaux, et dans tous les centres E.Lelclerc et concepts de France. Alors, inscrivez-vous ! C’est 10 euros les 6 cartons et 15 euros les 12.

Et vous avez encore quelques jours pour vous inscrire. Un conseil, n’attendez pas le dernier moment au risque de devoir annuler votre participation, en cas d’un afflux massif de joueurs.