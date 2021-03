Il passe d’un peu plus d’un milliard d’euros en 2020 à 1,2 milliards d’euros en 2021. C’est ce qu’a indiqué hier le président Dominique Bussereau en conférence de presse. Malgré la crise sanitaire, la situation financière de la collectivité se porte bien. Très bien même, à tel point que le montant des investissements sera en forte hausse, passant de 270 millions d’euros l’an dernier à 295 millions cette année. On écoute Dominique Bussereau qui s’en réjouit :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/budget-dep-1.mp3 Malgré un report possible, le vote du budget interviendra mi-avril, après le traditionnel Débat d’orientations budgétaires qui va se dérouler lors de la session de printemps la semaine prochaine. Dominique Bussereau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/budget-dep-2.mp3 Elections qui devraient avoir lieu les 13 et 20 juin, si la situation sanitaire le permet. Dominique Bussereau y est favorable. Il l’a réaffirmé hier, et s’est hostile à un nouveau report des Départementales et des Régionales.