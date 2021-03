Une maison de santé s’installe au Gua, près de Marennes. Le coup d’envoi du chantier a été donné il y a une semaine. L’établissement viendra répondre à un besoin croissant des professionnels du secteur. Il rassemblera une dizaine de praticiens. La possibilité d’une collaboration avec des psychologues et des cardiologues viendra enrichir les propositions de santé sur la commune. On écoute Patrice Brouhard, maire du Gua et président de la Communauté de communes du Bassin de Marennes :

