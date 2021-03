Dans le cadre du développement de l’Arsenal des Mers, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, la ville de Rochefort, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Charente-Maritime conduisent actuellement un chantier de près de 3 millions d’euros. Et l’Etat participe à cette réhabilitation à hauteur d’1,1 million d’euros dans le cadre du Plan France relance, comme nous l’explique le préfet Nicolas Basselier qui s’est rendu sur place ce matin, à l’occasion d’une visite de chantier :

Ces dernières années, l’extrémité du môle central, appelé le musoir, s’affaissait et fragilisait l’ensemble de la construction datant du 19e. Ces travaux étaient aussi nécessaires pour le passage de la frégate Hermione. On écoute Hervé Blanché, président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et maire de Rochefort :

Ce chantier devrait se terminer mi-avril après six mois de travaux. L’enjeu est à la fois touristique et économique pour ce site de l’Arsenal des mers qui verra l’ouverture au printemps d’un parcours nocturne lumineux, et l’installation d’un périscope géant, d’un cabestan et d’un sémaphore.