Le festival du cerf-volant et du vent de Châtelaillon-Plage n’aura pas lieu cette année. Pour la 2e année consécutive, l’évènement qui était pourtant maintenu les 3, 4 et 5 avril, est annulé en raison de l’épidémie de covid-19. La mairie et les bénévoles chargés de son organisation y croyaient encore la semaine dernière, mais la préfecture n’a pas donné son accord pour maintenir ce rendez-vous phare de la station balnéaire, qui marque le coup d’envoi de la saison touristique. Il est reporté en 2022.

