Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus tôt hier matin suite à l’incendie d’une maison à Saint-Christophe, entre Surgères et La Rochelle. L’alerte a été donnée vers 6h30. Une grande échelle et deux fourgons ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre dont on ignore l’origine. Le feu a été maîtrisé.