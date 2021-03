Les apprentis cuisiniers et serveurs du CFA de Lagord aussi souffrent de la crise sanitaire. Depuis la fermeture imposée des cafés, bars et des restaurants pour cause de pandémie, les élèves ne peuvent plus s’exercer à la pratique professionnelle. En chômage partiel, ces salariés n’ont pas le droit de travailler ailleurs que chez leur patron. Pourtant, ces temps de formation sont essentiels dans leur cursus. Un coup dur pour les 450 apprentis concernés, comme le souligne la directrice de l’établissement Marie-Christine Bernal :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/cfa-1.mp3 Mais une solution alternative et temporaire semble avoir été trouvée, sous l’impulsion de la Fédération départementale de boucherie de la Charente-Maritime qui propose aux apprentis de continuer à se former grâce à des stages, mais dans des secteurs d’activité connexes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/cfa-2.mp3 Un moindre mal, si toutefois la situation ne dure pas. Marie-Christine Bernal :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/cfa-3.mp3 L’enjeu est donc de préparer au mieux les examens de fin d’année qui sont maintenus pour le mois de juin.