Après le vaste coup de filet dans plusieurs camps de gens du voyage le 19 janvier dernier en Charente-Maritime, de nombreux objets volés ont été saisis. La police et la gendarmerie recherchent désormais leurs propriétaires. Les forces de l’ordre ont lancé hier un appel sur les réseaux sociaux. Les photos ont été mises en ligne. On y trouve des bijoux mais aussi de l’outillage. Tous ces objets ont été dérobés lors d’une centaine de cambriolages commis depuis fin 2019 dans des commerces et chez des particuliers.