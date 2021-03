L’opération Mars bleu débarque en Charente-Maritime. A l’occasion du mois de campagne pour le dépistage du cancer colorectal, les centres hospitaliers de Saintes et Saint-Jean-d’Angély lancent une nouvelle campagne de communication. A travers la création d’affiches et la mise à disposition de kits de dépistage, les deux établissements souhaitent sensibiliser le public et mettre en garde contre l’un des cancers les plus meurtriers en France. Et pourtant, s’il est diagnostiqué à temps, il se guérit dans la plupart des cas. Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/cancer-colon.mp3