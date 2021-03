Annulé l’an dernier pour cause de pandémie, l’évènement reviendra l’été prochain dans la cité d’Hélène. Il aura lieu du 15 au 17 juillet. Les concerts se dérouleront en plein air, et assis, pour respecter les recommandations du gouvernement. La programmation reste la même que celle prévue l’an dernier, avec la venue de Kassav’ et Grupo Compay Segundo. « La situation n’est pas idéale, mais nous préférons un Surgères brass festival ajusté que pas de festival du tout », ont assuré les organisateurs.