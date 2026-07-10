Du monde encore sur les routes ce week-end pour la 2e vague de départs en vacances de l’été. Le trafic s’annonce particulièrement chargé sur les grands axes de circulation vers la façade Atlantique, et notamment en direction des îles et du littoral de la Charente-Maritime. Les contrôles routiers seront renforcés. Objectif : faire reculer le nombre d’accidents, alors que le département accueille chaque été plusieurs millions de visiteurs. À ce titre, une opération était organisée hier après-midi à Châtelaillon-Plage, près de La Rochelle.

Chaque été, la circulation explose sur les routes de Charente-Maritime, deuxième département touristique de France. Et avec cet afflux de véhicules, les risques d’accidents augmentent également. L’an dernier, 45 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Un bilan que les services de l’État jugent encore beaucoup trop lourd. En cause, des comportements dangereux qui reviennent régulièrement, comme les excès de vitesse, l’alcool ou les stupéfiants au volant, mais aussi l’usage du téléphone portable ou encore les refus de priorité. À Châtelaillon-Plage, le préfet Michel Prosic a rappelé que la campagne départementale « Arrêtons le massacre », lancée en début d’année, se poursuit tout l’été. Les forces de l’ordre multiplient les opérations de contrôle, avec un objectif : prévenir avant de sanctionner, mais aussi rappeler que le respect du code de la route reste le meilleur moyen d’éviter les drames. Le message est clair : un été réussi commence aussi par une conduite responsable.

Des contrôles routiers seront menés tout au long de l’été sur l’ensemble des axes les plus fréquentés du département.

Le préfet de la Charente-Maritime Michel Prosic s’est également rendu hier après-midi à Aytré pour présenter le dispositif de sécurité mis en place par l’État pour la saison estivale. Cette présentation, organisée à l’occasion de l’arrivée de la brigade équestre de la Police nationale à La Rochelle, a permis d’annoncer le renfort de policiers, gendarmes, militaires et moyens spécialisés mobilisés pour faire face à l’afflux des visiteurs attendus durant l’été, afin d’assurer la sécurité des habitants comme des vacanciers.