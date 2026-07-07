La Charente-Maritime reste placée en alerte orange à la canicule. Ce mardi, Météo France a étendu la vigilance à 61 départements, avec des températures pouvant atteindre 38 à 41 °C dans le Sud-Ouest. Face à cette situation, plusieurs collectivités adaptent leurs services. Les déchèteries de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique ouvrent exceptionnellement de 7h à 14h, tandis que les 22 déchèteries du service public Cyclad accueillent les usagers de 7h à 13h. Sur le territoire de Rochefort Océan, elles sont ouvertes uniquement le matin, de 8h à 12h, jusqu’à la levée de l’alerte.

Les horaires de certaines piscines changent également. En Aunis Sud, ils ont été élargis afin de permettre au plus grand nombre de se rafraîchir. À Rochefort, la piscine Jean-Langet est ouverte de 11h à 19h. Et en Vals de Saintonge, la collectivité propose un tarif spécial à 2,10 euros pour les adultes et 1,30 euros pour les enfants pendant toute la durée de l’alerte.

Face aux fortes chaleurs annoncées, le préfet de la Charente-Maritime Michel Prosic a pris un arrêté préfectoral adaptant temporairement la réglementation sur le bruit. Jusqu’au 30 septembre, lors des épisodes de vigilance canicule orange ou rouge comme c’est encore le cas depuis hier, les entreprises du BTP ainsi que celles de l’entretien des jardins et espaces paysagers pourront exceptionnellement travailler du lundi au vendredi, de 6h à 20h. En contrepartie, elles devront limiter les nuisances sonores, éloigner les équipements bruyants des habitations et informer les riverains des travaux. Cette mesure vise à protéger la santé des salariés exposés aux fortes chaleurs tout en préservant la tranquillité du voisinage.