La sécurité renforcée en période estivale sur le littoral charentais. En ce début d’été, et avec l’arrivée des touristes, les services de l’État multiplient les actions de prévention pour sensibiliser les usagers de la mer et les baigneurs aux risques liés aux activités nautiques. Hier, à Saint-Clément-des-Baleines sur l’île de Ré, le préfet Michel Prosic, accompagné des sapeurs-pompiers et des sauveteurs en mer de la SNSM, a présenté le dispositif de surveillance des plages. Une démonstration de sauvetage en mer a permis de rappeler les comportements essentiels pour se baigner en toute sécurité : privilégier les zones surveillées, respecter les consignes des sauveteurs, se méfier des courants de baïnes et surveiller en permanence les enfants. La veille, une journée Sécurité en mer a été organisée au port des Minimes à La Rochelle afin de rappeler les règles de navigation de plaisance, les équipements de sécurité obligatoires et les bons réflexes à adopter.