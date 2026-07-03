L’appel à la mobilisation demain à La Rochelle et Rochefort pour une loi contre les violences sexuelles. Dans le cadre d’un mouvement national qui fait suite à l’affaire Lyhanna, dans laquelle le principal suspect est mis en examen notamment pour viol et meurtre sur mineure, des marches citoyennes sont organisées pour réclamer l’adoption d’une loi-cadre intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. À La Rochelle, un collectif citoyen et féministe, rejoint par les partis de gauche, appelle à un rassemblement à 15h, devant le tribunal judiciaire. À Rochefort, le rendez-vous est donné à 16h30, devant la Maison de l’Égalité Femmes-Hommes, à l’initiative de plusieurs associations. On écoute Sophie Burlier, membre de la Coopérative féministe de La Rochelle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/marche-loi-v-1.mp3 Ce nouvel appel à la mobilisation s’inscrit dans un mouvement national porté par la Fondation des Femmes et plus de 130 associations, qui demandent une réponse globale aux violences sexistes et sexuelles, assortie de moyens financiers à hauteur de près de 3 milliards d’euros par an. Sophie Burlier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/marche-loi-v-2.mp3