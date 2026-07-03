De nouveaux feux de végétation hier en Charente-Maritime, et encore une fois sur la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Après un incendie dans un champ ce mardi à Badauge, près de 3 hectares de blé sont partis en fumée hier après-midi, près d’un camp des gens du voyage. Les flammes menaçaient également deux maisons situées à proximité. Alertés vers 17h, les sapeurs-pompiers sont intervenus, avec six camions spécialisés dans les feux de forêt.

À Boisredon, au sud de la Charente-Maritime, une voiture stationnée sur l’aire de repos de l’autoroute A10 s’est embrasée hier matin, peu avant midi, pour une raison inconnue. Le feu s’est propagé à un champ se trouvant à proximité. Plus de 5 hectares ont brûlé. Aucun blessé n’est à déplorer. Six camions feux de forêt ont été mobilisés.