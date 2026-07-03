À La Rochelle, le chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz rue Marcel-Paul doit reprendre la semaine prochaine. Avec un nouveau protocole imposant un confinement intégral des travaux. Les excavations de terres polluées seront réalisées sous une vaste tente équipée d’un système de filtration des gaz. Une mesure réclamée depuis plusieurs mois par les riverains et l’association Zero Toxic. Le coût du chantier est revu à la hausse, passant de 5 à 10 millions d’euros. Si l’association Zero Toxic salue l’adoption du confinement, elle continue de réclamer un suivi toxicologique des riverains et des élèves des écoles voisines. La fin des travaux est prévue au printemps 2027.