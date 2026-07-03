

Un jeu-concours inédit pour tenter de gagner une visite exclusive du Fort Boyard. Alors qu’une nouvelle saison du jeu télévisé démarre demain avec Cyril Féraud aux commandes, la Fondation du patrimoine a lancé hier une opération de collecte autour du monument charentais-maritime, avec à la clé une expérience exceptionnelle : une visite du site, habituellement fermé au public. Un tirage au sort sera organisé. Pour y participer, il suffit d’effectuer un don d’au moins 30 euros.

C’est un rêve qui reste pour le moment inaccessible pour le grand public et qui va peut-être devenir réalité pour vous… monter sur le Fort Boyard et le découvrir de l’intérieur, comme les stars du jeu télé. Jusqu’au 23 août, la Fondation du patrimoine organise un grand jeu concours pour soutenir la sauvegarde du monument, en partenariat avec le Département de Charente-Maritime, propriétaire du site. Le principe est simple : toute personne qui effectue un don d’au moins 30 euros est automatiquement inscrite à un tirage au sort. À la clé : 25 lots, chacun valable pour deux personnes, soit 50 visiteurs qui pourront découvrir le Fort Boyard le 19 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Habituellement fermé au public, le fort est aujourd’hui menacé par l’érosion et les assauts de la mer. Un vaste chantier de restauration est en cours pour préserver cet édifice emblématique, rendu célèbre autant par l’histoire que par la télévision. Ce chantier permettra d’ouvrir le monument au public à l’horizon 2028.

Les dons bénéficient d’une réduction fiscale de 66 %, et participent directement au financement des travaux. Déjà, plus de 495 000 euros ont été collectés depuis le lancement de la campagne. Toutes les informations du jeu sont disponibles sur le site de la Fondation du patrimoine.