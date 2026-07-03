

Du foot ce samedi soir. Les Bleus retrouvent le Paraguay à 23h en huitième de finale de la Coupe du monde. Face à une sélection réputée pour sa solidité défensive, l’équipe de France devra faire preuve de patience et d’efficacité pour décrocher son billet pour les quarts de finale. À Saint-Jean-d’Angély, l’ambiance promet d’être au rendez-vous au Chock Café, place du Marché, qui organise une soirée mousse de 20h à 22h30, avant le coup d’envoi et la retransmission du match. Boissons, restauration sur place et ambiance festive sont annoncées pour accompagner cette grande soirée de football.