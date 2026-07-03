

Royan Atout Plage revient pour une 6ᵉ édition cet été. Le dispositif fait son retour dès ce lundi dans la station balnéaire, avec un programme sportif gratuit, accessible à tous les âges et à tous les niveaux. Fort de son succès, ce concept unique en France enrichit son offre avec diverses disciplines, parmi lesquelles le longe-côte, le Pilates, le yoga, l’aéroboxe, la zumba, la gym douce, la marche sportive et le renforcement musculaire. Grande nouveauté cette année : des séances de stand-up paddle seront proposées sur la plage de Pontaillac, permettant de découvrir une activité à la fois ludique, complète et conviviale.