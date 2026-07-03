L'INFO LOCALE EN CONTINU, SORTIR


Royan Atout Plage revient pour une 6ᵉ édition cet été. Le dispositif fait son retour dès ce lundi dans la station balnéaire, avec un programme sportif gratuit, accessible à tous les âges et à tous les niveaux. Fort de son succès, ce concept unique en France enrichit son offre avec diverses disciplines, parmi lesquelles le longe-côte, le Pilates, le yoga, l’aéroboxe, la zumba, la gym douce, la marche sportive et le renforcement musculaire. Grande nouveauté cette année : des séances de stand-up paddle seront proposées sur la plage de Pontaillac, permettant de découvrir une activité à la fois ludique, complète et conviviale.