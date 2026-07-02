Un restaurant fermé lors d’un contrôle anti-fraude à La Rochelle. Une opération du Comité opérationnel départemental anti-fraude, menée ce mardi dans les quartiers de Mireuil et Villeneuve-les-Salines, mais aussi à Aytré, a conduit à la fermeture administrative d’un restaurant pour de graves manquements aux règles d’hygiène. Un commerce alimentaire a également été mis en demeure de se mettre en conformité. Les contrôles ont aussi révélé une infraction pour vente illicite de tabac, plusieurs irrégularités administratives et une procédure pour travail dissimulé.