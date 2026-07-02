En Charente-Maritime, l’été rime avec forte affluence dans les campings. Le département est même le deuxième de France en nombre d’établissements, avec plus de 8 millions et demi de nuitées enregistrées l’an dernier. Alors, à l’approche des vacances d’été et de l’arrivée des vacanciers, les services de l’État renforcent les contrôles de sécurité, pour prévenir notamment les risques d’incendies. Une visite était organisée hier matin au camping La Boulinière, à Saint-Georges-d’Oléron.

À Saint-Georges-d’Oléron, les services de l’État ont inspecté ce mercredi matin les dispositifs de sécurité du camping La Boulinière. Une opération menée dans le cadre de la campagne « Vivez un été sécur’ en 17 », avec un objectif : prévenir les risques, notamment les incendies. La Charente-Maritime compte 318 campings, ce qui en fait le deuxième département français dans ce domaine. En 2025, ces établissements ont représenté plus de 8 millions et demi de nuitées, soit près d’un cinquième de l’ensemble des nuitées touristiques du département. Sur place, les services de l’État, aux côtés du maire de la commune et du responsable du camping, ont vérifié les équipements et les installations prévus pour protéger les vacanciers, les salariés et les populations voisines, particulièrement dans les secteurs exposés aux risques de feux de forêt. À l’issue de cette visite, le préfet de la Charente-Maritime, Michel Prosic, a signé un « Guide Conseil ». Un document destiné aux exploitants de campings et aux maires, qui rappelle les règles à respecter et les bonnes pratiques pour renforcer la sécurité des sites.

Une vigilance d’autant plus importante en période estivale, alors que la fréquentation touristique augmente et que les conditions météorologiques peuvent favoriser les départs de feux, comme les épisodes de canicule et de très fortes chaleurs qui se multiplient.