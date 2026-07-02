Les navettes estivales reprennent du service mardi prochain sur l’île d’Oléron. Du 7 juillet au 25 août, les bus gratuits de la Communauté de Communes vont de nouveau circuler sur le territoire insulaire. Habitants et visiteurs pourront se déplacer facilement vers les plages, centres-villes, campings et hôtels partenaires, dans l’objectif de limiter l’usage de la voiture et son impact sur l’environnement. Cette année, le service évolue avec un nouvel arrêt à Cheray, un système d’information en temps réel via QR code aux arrêts et de nouveaux cars sur la ligne rouge. Les navettes circuleront 7 jours sur 7 pendant toute la période estivale.