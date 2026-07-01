À Royan, l’eau potable devient encore plus accessible dans l’espace public. Alors que les épisodes de fortes chaleurs se multiplient et rappellent chaque été l’importance de pouvoir s’hydrater facilement, Eau 17 et la Ville ont inauguré hier matin de nouvelles fontaines publiques installées sur le littoral. Une initiative qui vient répondre à un besoin naturel pour la population, tout en encourageant l’usage de l’eau du robinet et la réduction des bouteilles plastiques.

Après Saintes, Saint-Denis-d’Oléron ou encore Saint-Sornin, c’est au tour de Royan de rejoindre la démarche portée par Eau 17 pour développer l’accès à l’eau potable dans les espaces publics. Deux premières fontaines viennent d’être installées : l’une aux Jardins de la Mer, à proximité de la plage de la Grande Conche, et l’autre square du Docteur Yves Domecq, près de la plage de Foncillon. Un troisième emplacement est également prévu dans le secteur de Pontaillac, square Mado Maurin. Pour Eau 17 et la Ville de Royan, l’objectif est double : faciliter l’accès à une eau de qualité pour tous et encourager l’utilisation de l’eau du robinet afin de réduire les déchets liés aux bouteilles plastiques à usage unique. Cette initiative s’inscrit dans la charte « Territoire Sobre en Eau » portée par Eau 17, mais aussi dans les démarches environnementales engagées par la commune, notamment le label Pavillon Bleu et la charte « Plage sans Déchet Plastique ». Depuis 2025, Eau 17 accompagne les communes adhérentes dans l’installation de ces équipements, avec un soutien financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre du projet Educ’Eau. Au total, 24 fontaines publiques sont prévues sur le territoire.