L’île d’Oléron poursuit sa mue pour mieux accueillir les visiteurs sur ses plages, tout en préservant son littoral. À quelques jours de l’arrivée massive ce week-end des premiers estivants, élus locaux et partenaires inauguraient hier matin les nouveaux aménagements réalisés aux abords des plages de Plaisance et Foulerot, à Saint-Georges-d’Oléron. Un chantier effectué cet hiver dans le cadre du programme intercommunal Oléron Qualité Littoral consacré à l’amélioration de l’accueil touristique. Avec un double objectif : rendre ces sites plus accessibles et plus agréables, tout en respectant l’environnement. Le reportage sur place d’Agathe Ferrandez :

Et l’inauguration a lieu en présence des élus locaux de la CdC de l’île d’Oléron et du maire Thibaut Brechkoff.