

Le Centre de formation et d’intervention de la SNSM de Rochefort recrute. Alors que la saison du sauvetage en mer va débuter dans quelques jours pour les nouveaux saisonniers, l’association recherche déjà ses futures recrues pour l’été 2027. La formation débutera à la rentrée. D’ici là, les volontaires peuvent s’inscrire aux tests de sélection qui auront lieu en septembre. Et pour mieux connaître les missions, une journée de démonstration est proposée demain sur la grande plage de Fouras. Maxime Franusiak, chargé de communication, nous en parle :

Rendez-vous est donné de 10h à 16h. Sachez qu’en France, les Sauveteurs en mer portent secours à près de 30 000 personnes par an.