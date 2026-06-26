Les épreuves du brevet des collèges maintenues malgré la canicule. Elles débutent ce matin avec le français, et vont se poursuivre lundi et mardi avec l’histoire-géographie, les sciences et les mathématiques pour finir. Alors que la France est confrontée à des chaleurs extrêmes, les candidats vont devoir plancher pendant quatre heures ce vendredi, avec quelques adaptations. Ils sont 850 000 dont 7 400 en Charente-Maritime.

Ils sont près de 850 000 collégiens partout en France à passer l’examen cette année. Dans des conditions particulières puisque les épreuves sont maintenues, malgré l’épisode de canicule qui touche le pays. Le ministère de l’Éducation nationale annonce toutefois plusieurs aménagements pour limiter les effets de la chaleur dans les salles d’examen. Les responsables des centres doivent notamment prévoir deux pauses supplémentaires de 15 minutes entre les différentes parties de l’épreuve de français ce vendredi. Les élèves pourront aussi se rendre aux toilettes pendant toute la durée de l’examen, y compris lors de la première partie où cela n’était habituellement pas autorisé.

En Charente-Maritime, l’enjeu concerne 7 400 candidats au diplôme national du brevet cette année. Parmi eux, 6 398 élèves passent la série générale et 1 002 la série professionnelle. À l’échelle de l’Académie de Poitiers, ce sont 21 082 collégiens qui sont inscrits, répartis dans 254 centres d’épreuves.

Les conditions météo seront donc particulièrement surveillées par les établissements. Le ministère rappelle que les salles d’examen ne sont généralement pas configurées avec des classes entières serrées les unes contre les autres, mais plutôt avec des groupes réduits d’une dizaine d’élèves.

À noter que les résultats du diplôme national du brevet seront publiés le 10 juillet à 17h.