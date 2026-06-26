La Charente-Maritime est repassée en vigilance orange à la canicule, alors que les deux tiers de la France restent placés en alerte rouge. Les températures vont commencer à baisser très progressivement, comme sur l’ensemble des départements de l’arc atlantique. Toutefois, elles vont rester élevées, comprises entre 27 et 37° cet après-midi, des îles vers les terres. Prudence encore aujourd’hui. Le préfet Michel Prosic insiste sur la nécessité de continuer à adopter des comportements responsables face aux fortes chaleurs.

Face à la canicule, le groupe hospitalier de Saintes-Saint-Jean-d’Angély est passé au niveau 2 du Plan blanc. Une mesure qui vise à anticiper les conséquences sanitaires des fortes chaleurs et à préserver les capacités de prise en charge de deux hôpitaux. Les urgences de Saintes et de Saint-Jean-d’Angély enregistrent actuellement une hausse des admissions, notamment de personnes âgées souffrant de déshydratation, de coups de chaleur ou de désorientation. La situation reste toutefois maîtrisée. À ce stade, aucune activité n’a été déprogrammée et aucun absentéisme particulier lié à la canicule n’est constaté.

10 000 foyers privés d’électricité hier soir à La Rochelle, après l’explosion d’un transformateur sous l’effet de la chaleur. L’incident s’est produit vers 19h15, rue Virginie-Heriot. Il n’a fait aucun blessé et n’a pas entraîné d’incendie. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Les habitants des quartiers des Minimes, du Gabut, jusqu’à l’Arsenal ont été privés de courant pendant plusieurs heures.

Autre conséquence de la canicule, les feux de végétation se multiplient en raison des fortes chaleurs. Hier après-midi, 15 hectares sont partis en fumée dans un champ à Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle, et 5 hectares de chaume ont été détruits à Saint-Roman-de-Benet, près de Royan. La Charente-Maritime reste placée en risque très sévère pour les feux de forêt.

À Marennes-Hiers-Brouage, la canicule a provoqué un phénomène de ressuage sur plusieurs routes communales. Autrement dit, sous l’effet de la chaleur, le bitume se ramollit et remonte à la surface, ce qui réduit l’adhérence et augmente les risques de glissade. Les services techniques sont intervenus pour répandre du sable boulevard Clémenceau, rue Fresneau, rue Victor-Hugo et rue Garesche. La mairie appelle les automobilistes, cyclistes et conducteurs de deux-roues à redoubler de prudence dans ces secteurs, même si le sablage peut lui aussi rendre la chaussée temporairement glissante. À noter que les routes départementales ne sont pas concernées grâce à un revêtement plus résistant aux fortes chaleurs.