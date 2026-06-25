Un mouvement de grève est annoncé au sein de l’enseigne Brico dépôt à Saint-Georges-des-Coteaux, près de Saintes. Les salariés du magasin de bricolage se mobilisent demain, à partir de 8h. À l’appel de la CGT, ils sont appelés à cesser le travail pour faire entendre leurs revendications concernant leurs conditions de travail et leur pouvoir d’achat.

Les salariés du magasin Brico dépôt à Saint-Georges-des-Coteaux appellent donc à la mobilisation ce vendredi, à proximité de l’établissement. Les employés présents sur place souhaitent informer les clients et les habitants des raisons de leur mouvement et présenter leurs revendications. Selon les représentants syndicaux CGT à l’origine de cet appel, cette grève intervient dans un contexte difficile liées aux conditions de travail. Ils dénoncent notamment des effectifs jugés insuffisants, une charge de travail en augmentation, ainsi que des inquiétudes concernant l’évolution des salaires et du pouvoir d’achat. Les salariés demandent notamment une amélioration des conditions de travail, des embauches, une revalorisation salariale et des mesures destinées à mieux accompagner les équipes au quotidien. Dans son message adressé aux clients, le personnel précise que cette mobilisation ne vise pas les consommateurs, mais qu’elle a pour objectif de réclamer, selon lui, des emplois et des conditions de travail plus satisfaisantes. Les salariés mobilisés seront donc présents vendredi matin à proximité du site de Saint-Georges-des-Coteaux pour expliquer leurs demandes et échanger avec le public.

Un nouveau coup dur pour la direction de l’enseigne qui n’a pas communiqué, à ce stade, sur les conséquences éventuelles de cette mobilisation concernant l’ouverture ou non du magasin. Un mouvement qui survient un mois après l’incendie criminel qui a endommagé une partie de l’espace de vente extérieur. Une affaire qui sera jugée mardi prochain au tribunal de Saintes, avec sur le banc des prévenus un salarié âgé de 29 ans.