Double évènement cette semaine au cinéma La Palace de Surgères. Ce soir, une séance caritative est proposée autour d’un documentaire sur le défi sportif du tour de l’île de Ré à la nage, au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose et de l’ONG Ar’Mada qui propose des soins médicaux à Madagascar. Et puis samedi, c’est une journée spéciale « Retour vers le futur » qui est proposée, avec la projection de la saga culte, un quiz, la conférence de Kevin Pike, superviseur des effets spéciaux de la trilogie, et l’exposition de la voiture mythique, la DeLorean. Jérôme Wagnon, directeur du Palace, nous parle tout d’abord du premier évènement prévu ce soir :

Rendez-vous est donné à 18h30. Jérôme Wagnon qui nous parle à présent de la journée évènement consacrée à la saga « Retour vers le futur », à l’occasion des 100 ans du Palace cette année :

Et vous retrouvez le programme complet sur lepalace-surgeres.fr