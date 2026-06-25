Les trois quarts de la France sont désormais en vigilance rouge à la canicule. 72 départements sont concernés. Les températures vont rester élevées aujourd’hui. Pas d’amélioration ce jeudi. Hier, de nouveaux records absolus ont été battus en Charente-Maritime, dépassant ceux de la veille. Il a fait 43,1° à Matha et 42,7° à Saint-Agnant. Météo France annonce un retour en vigilance orange à partir de demain.

Face à la canicule, les services de secours restent fortement mobilisés en Charente-Maritime. Hier, les sapeurs-pompiers ont réalisé 104 interventions, dont 80 pour du secours à la personne. Les centres hospitaliers se préparent également à une hausse des admissions, tandis que les appels au 15 sont en augmentation. Pour protéger les plus vulnérables, et notamment les sans-abris, les maraudes se poursuivent avec distribution d’eau, de nourriture et de kits d’hygiène. Quatre accueils de jour restent ouverts à La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d’Angély et Rochefort, avec plus de 200 personnes accueillies chaque jour. Soixante places d’hébergement supplémentaires ont aussi été ouvertes.

Côté travail, les professionnels du paysage peuvent désormais adapter leurs horaires entre 6h et 20h pour éviter les pics de chaleur.

Enfin, dans les établissements scolaires, 208 structures ont mis en place des aménagements spécifiques. Malgré cela, 20 écoles et 3 collèges restent fermés dans le département.

Avec la canicule qui se poursuit, la Charente-Maritime reste placée en vigilance très sévère pour les feux de forêt sur les secteurs 2 et 3 du département, correspondant au nord-est et au centre.

Hier après-midi, vers 14h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Marsais, près de Surgères, où 30 hectares de blé ont brûlé. Une quarantaine de soldats du feu ont été mobilisés.

Et puis deux hectares de végétation ont été détruits par un incendie dans un champ, vers 14h30 également, à Épargnes, près de Royan.

Le trafic des TER suspendu en Nouvelle-Aquitaine. En raison des très fortes chaleurs, la SNCF a annoncé hier que la circulation des Trains express régionaux sera interrompue ce jeudi, entre 10h et 18h, afin de préserver les installations ferroviaires. Des centaines des trains sont concernés. Une reprise du trafic est prévue demain vendredi.

Toujours concernant les transports : sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, le réseau Cara’bus fonctionnera uniquement entre 8h et 14h.

La Charente-Maritime est confrontée actuellement à un épisode de pollution atmosphérique. Le préfet Michel Prosic a déclenché hier une procédure d’information pour l’ozone et un niveau 2 d’alerte pour les particules fines, en raison de la chaleur et du faible vent. Les autorités recommandent de limiter les efforts physiques et de privilégier les transports en commun. À La Rochelle, les bus du réseau Yélo sont gratuits dès ce jeudi et jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.