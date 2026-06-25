De violents orages ont éclaté hier soir en Charente-Maritime. Accompagnés d’un fort coup de vent, de nombreux dégâts ont été constatés dans le département. À Loulay, près de Saint-Jean-d’Angély, la toiture du gymnase a été touchée, ainsi que des locaux situés à proximité. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour une opération de bâchage. Des actions ont également eu lieu sur les RD 150 et 210 pour dégager des arbres et des branches tombés au sol.

Ailleurs, des arbres ont été déracinés par le vent et les pluies torrentielles comme à Benon, près de Surgères, ou à Dampierre-sur-Boutonne, au nord-est du département.

Et puis à Rochefort, les organisateurs du festival Sœurs jumelles ont dû faire évacuer temporairement la grande scène pour des raisons de sécurité.