Nouveau record absolu de température battu en Charente-Maritime. Département qui reste placé en vigilance rouge à la canicule. Hier, il a fait 43°6 à Saintes. La journée de ce mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des relevés météos en 1947. La France qui était hier l’un des endroits les plus chauds de la surface de la terre. 4e jour consécutif de canicule ce mercredi, et aucune amélioration attendue aujourd’hui. La nuit prochaine sera la plus difficile.

Le point sur la situation face à la canicule en Charente-Maritime.

Sur le plan sanitaire, 106 établissements médico-sociaux ont déclenché leur plan bleu. Depuis le début de l’épisode, 44 passages aux urgences ont été recensés, dont 12 lors de la seule journée d’hier. Les sapeurs-pompiers ont réalisé 13 interventions de secours d’urgence et pris en charge 28 blessés liés à la chaleur, avec 478 personnels mobilisés chaque jour.

Les actions de solidarité se poursuivent auprès des personnes les plus vulnérables. Plus de 125 sans-abri ont été rencontrées lors de maraudes. Quatre accueils de jour restent ouverts dans le département et reçoivent plus de 200 personnes quotidiennement, tandis que 610 personnes sont hébergées chaque nuit dans des structures d’urgence.

Pour protéger les travailleurs exposés, la dérogation permettant d’adapter les horaires de travail aux heures les plus fraîches est prolongée. Treize inspecteurs du travail ont déjà effectué une quinzaine de contrôles dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et de la restauration.

Les autorités appellent également à la prudence sur le littoral, où la fréquentation est en forte hausse avec la canicule. Une vigilance particulière est demandée concernant la baignade, notamment pour la surveillance des enfants.

Dans les établissements scolaires, 207 structures ont mis en place des aménagements spécifiques. Quinze écoles et trois collèges restent fermés avec une continuité pédagogique à distance. Les transports scolaires sont maintenus afin de permettre notamment le déroulement des épreuves orales du baccalauréat. Et ils seront bien assurés aujourd’hui. Après leur suspension hier après-midi en Charente-Maritime, en raison de la canicule et de températures dépassant les 50°C dans certains cars non climatisés où plusieurs chauffeurs ont été victimes de malaises, les transports scolaires reprennent normalement ce mercredi. La Région Nouvelle-Aquitaine, qui en a la compétence, confirme un retour à la normale sur l’ensemble du réseau.

Toujours concernant les transports, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, le réseau Cara’bus a été mis à l’arrêt hier après-midi après les départs de 17h30, en raison de cet épisode de canicule exceptionnelle. Aujourd’hui et demain, la circulation est assurée uniquement entre 8h et 14h.

Face au risque élevé d’incendie, les restrictions sur certaines activités agricoles susceptibles de provoquer des départs de feu sont maintenues jusqu’à la fin de la vigilance rouge ou orange. D’ailleurs, la Charente-Maritime a été relevée hier au niveau de vigilance très sévère pour les feux de forêt, au nord-est et au centre du département. Cela signifie qu’il est notamment interdit de fumer, d’allumer un feu ou un barbecue, ainsi que de tirer des feux d’artifice dans les bois, forêts et jusqu’à 200 mètres de ces espaces. Les communes peuvent également restreindre l’accès aux massifs boisés.

À la suite d’un incendie sur la plateforme de végétaux de Grézac, la Communauté d’Agglomération RoyanAtlantique reporte de quinze jours les collectes de végétaux en porte-à-porte dans plusieurs communes du territoire, dont Médis, Meschers-sur-Gironde, Mornac-sur-Seudre, Étaules, L’Éguille-sur-Seudre et Saint-Sulpice-de-Royan. Les usagers sont invités à conserver sacs et fagots sur leur propriété. En cas d’absolue nécessité, les végétaux peuvent être déposés en déchèterie. En raison des fortes chaleurs, les collectes débutent exceptionnellement à 20h au lieu de 14h jusqu’à la fin de la semaine.