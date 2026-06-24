En cette période de très fortes chaleurs, Groupama Centre-Atlantique lance une campagne de prévention santé en Charente-Maritime, contre les risques liés à l’exposition au soleil. Des risques encore trop souvent minimisés, selon l’Assureur qui s’est rendu hier matin au marché de Saintes, afin de distribuer gratuitement des kits de prévention. On écoute Pauline Bourvis, responsable de la communication à Groupama Centre Atlantique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/groupama-prevention.mp3 Cinq autres rendez-vous sont prévus dans le département : vendredi matin au marché de La Tremblade ; mardi matin aux marchés de Marennes et Châtelaillon-Plage ; le 1er juillet à l’agence Groupama Royan ; et le 7 juillet à l’agence de l’île de Ré.