La start-up toulousaine Aura Aéro va reprendre la société VoltAero, située sur le site de l’aéroport de Rochefort/Saint-Agnant. Hier, le tribunal de commerce de La Rochelle a retenu son offre de reprise, lui permettant de s’implanter en Charente-Maritime et de poursuivre des activités de recherche et développement dans le domaine des aéronefs décarbonés. Cette reprise permettra également de maintenir une partie des emplois et des compétences du programme Cassio qui concerne le développement des avions hybrides-électriques. Les élus locaux saluent l’arrivée d’un acteur majeur de l’aviation bas carbone sur le territoire.