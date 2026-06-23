

Vanessa Paradis, Charlotte Cardin, Pomme, Mentissa ou encore Benjamin Biolay… Ils seront tous sur la grande scène du festival Sœurs jumelles qui débute aujourd’hui à Rochefort. C’est l’évènement cette semaine dans la cité de Colbert, avec la 6e édition de la rencontre de la musique et de l’image, qui va se dérouler jusqu’à dimanche. Non sans une certaine fierté pour le maire de la ville Hervé Blanché qui ne dissimule pas son attachement à ce rendez-vous culturel très important pour Rochefort. On l’écoute :

Plus de 22 000 festivaliers sont attendus sur toute la durée de l’évènement. Vous retrouvez la programmation complète sur soeursjumelles.com