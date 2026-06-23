

Une réunion d’information qui tombe à pic sur l’île d’Oléron. Alors que la vague de chaleur s’intensifie en Charente-Maritime, l’Espace conseil France Rénov’ de la Communauté de communes propose cet après-midi au public de découvrir des solutions simples et durables pour améliorer le confort d’été chez soi et garder son logement frais, sans recourir à la climatisation qui est loin d’être écologique.

Se protéger de la chaleur chez soi, ça se prépare. Car dans les années à venir, les périodes caniculaires comme celles que nous connaissons aujourd’hui devraient être plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Pour mieux comprendre comment adapter son logement, l’Espace Conseil France Rénov’ de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, en partenariat avec l’association Les Tamalous, organise une réunion d’information ce mardi à 17h30, salle du Cadran Solaire, à Saint-Denis-d’Oléron. Pendant cette rencontre, les participants pourront découvrir pourquoi certains logements deviennent difficiles à vivre en été, en identifiant notamment les sources d’échauffement, l’impact de la température des murs, de l’humidité ou encore de la circulation de l’air. Des conseils pratiques seront également proposés pour améliorer le confort d’été : des gestes simples aux solutions de rénovation plus durables. Car la rénovation énergétique ne concerne pas seulement les économies de chauffage en hiver : elle permet aussi de mieux supporter les fortes chaleurs l’été. L’objectif : apprendre à rester au frais chez soi tout en limitant l’usage de la climatisation, qui est coûteuse et fortement émettrice en CO₂.

La réunion est gratuite et ouverte à tous. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Maison de l’Habitat et de l’Énergie de la Communauté de communes de l’île d’Oléron.