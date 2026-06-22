La Charente-Maritime reste placée en vigilance rouge canicule. Face à cet épisode de chaleur exceptionnel qui devrait se poursuivre dans les prochains jours, les services de l’État restent pleinement mobilisés aux côtés des collectivités, des secours et des établissements de santé.

Côté santé, les hôpitaux de La Rochelle, Rochefort, Marennes-Oléron, Saintes et Saint-Jean-d’Angély ont activé leur plan blanc. Les habitants sont invités à contacter le 15 uniquement en cas d’urgence et à privilégier la médecine de ville pour les soins courants.

Dans les établissements scolaires, 136 écoles, collèges et lycées ont adapté leur fonctionnement. Dix écoles n’ouvrent que le matin, quatre sont fermées avec un enseignement à distance, tandis que deux collèges sont partiellement fermés, et puis la cité scolaire de Surgères, elle, est totalement fermée. Reprise des cours jeudi matin à 8h.