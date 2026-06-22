

Les horaires de certaines piscines élargis en Charente-Maritime. Face à la canicule, plusieurs collectivités du département ont décidé d’ouvrir exceptionnellement leurs bassins plus de jours ou plus longtemps cette semaine, afin de permettre aux habitants de venir s’y rafraîchir. C’est le cas à Surgères, La Devise, Aigrefeuille-d’Aunis, Marennes-Hiers-Brouage, Rochefort ou en Vals de Saintonge. Dans certains cas, des tarifs réduits sont appliqués, comme à la piscine d’été de Marennes-Plage où l’entrée n’est qu’à 1 euro.