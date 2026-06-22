Un baigneur de 48 ans s’est noyé la nuit dernière à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan. L’alerte a été donné vers 23h30 par un témoin ayant signalé la disparition d’un nageur sur la grande plage de la station balnéaire. Le CROSS Étel a immédiatement mobilisé un important dispositif de recherche associant la SNSM de Royan, des moyens des sapeurs-pompiers et un hélicoptère de l’Armée de l’air. Après plusieurs heures d’opérations, la victime a été localisée vers 2h30. Les équipes du SMUR 17 n’ont pu que constater le décès de la victime. Ce drame intervient dans un contexte de fortes chaleurs ayant entraîné une forte fréquentation du littoral. La préfecture maritime de l’Atlantique rappelle l’importance de la vigilance lors des activités nautiques. Si plusieurs plages du pays royannais sont désormais surveillées en journée, aucune surveillance n’était assurée au moment de la disparition du nageur.