Le coup d’envoi demain du festival Sœurs jumelles à Rochefort. Cette 6e édition, qui va se dérouler du 23 au 28 juin, va de nouveau offrir de belles rencontres entre la musique et l’image. De nombreux artistes de renom sont attendus, avec toujours une certaine singularité propre à l’évènement dans sa programmation, comme le souligne la fondatrice, productrice et comédienne Julie Gayet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/gayet-soeurs-jumelles.mp3 Le public pourra découvrir des concerts sur la grande scène, mais aussi des échanges entre créateurs, des films, documentaires et rendez-vous autour de la fabrication des œuvres. Plus de 22 000 festivaliers sont attendus. Vous retrouvez toute la programmation sur soeursjumelles.com